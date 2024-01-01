Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Weel, Avustralyalı işletmelerin sanal Visa Ticari Banka kartları, fatura ödemeleri, gider raporlaması ve mobil geri ödemelerle harcamaları yönetmelerine yardımcı oluyor. Ekip üyelerinize anında sanal kartlar verin ve makbuzların fotoğraflarını çekip doğrudan muhasebe sisteminize göndererek gider raporlamanızı otomatikleştirin. Personel, Visa'nın kabul edildiği her yerde pazar lideri döviz kuru üzerinden şirket satın alımları yapabilir; siz ve finans ekibiniz bütçelerin, harcama limitlerinin, onay kurallarının ve gerçek zamanlı fatura takibinin kontrolünü elinizde tutar.

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