Her şeyin merkezinde Spine Software Systems Pvt. Ltd., büyük işletmelere yönelik Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yazılımı konusunda uzmanlaşmış bir işletme yönetimi yazılımı sağlayıcısıdır. Temel olarak ilaç sektörüne çözümler sağlamaya odaklanan BT çözüm yelpazemiz, ilaç endüstrisine yönelik BT hizmetlerinin tüm ufkunu kapsayan GST yazılımı, faturalandırma yazılımı ve ilaç yazılımına kadar uzanmaktadır.

Web Sitesi: espine.in

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