WebCatalog
Smart Workforce

Smart Workforce

smartworkforce.co.uk

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Smart Workforce çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Gelişmiş Üretkenlik için Hepsi Bir Arada İşgücü Yönetimi Çözümü Tüm iş gücü yönetimi ihtiyaçlarınızı tek bir kontrol panelinden karşılayın ve bulut tabanlı, hepsi bir arada İK paketimizle planlamayı ve katılımı otomatikleştirin.

Web Sitesi: smartworkforce.co.uk

Yasal Uyarı: WebCatalog, Smart Workforce ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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