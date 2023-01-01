Smart Workforce

Gelişmiş Üretkenlik için Hepsi Bir Arada İşgücü Yönetimi Çözümü Tüm iş gücü yönetimi ihtiyaçlarınızı tek bir kontrol panelinden karşılayın ve bulut tabanlı, hepsi bir arada İK paketimizle planlamayı ve katılımı otomatikleştirin.

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