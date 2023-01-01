WebCatalog
tamigo

tamigo

tamigo.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde tamigo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

tamigo, planlama, devamsızlık yönetimi, performans, çalışan iletişimi, İK, finans ve tahmin ve daha fazlasını TEK bir çözümde birleştiren bulut tabanlı bir çözümdür. İşinizi bizimle büyütün; bugün 30 günlük deneme rezervasyonu yaptırın.

Web Sitesi: tamigo.com

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