tamigo, planlama, devamsızlık yönetimi, performans, çalışan iletişimi, İK, finans ve tahmin ve daha fazlasını TEK bir çözümde birleştiren bulut tabanlı bir çözümdür. İşinizi bizimle büyütün; bugün 30 günlük deneme rezervasyonu yaptırın.

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