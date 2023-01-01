Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Hepsi bir arada raporlama, analiz ve tahmin. Fathom, anlaşılır raporlamayı, hızlı nakit akışı tahminlerini ve eyleme dönüştürülebilir finansal öngörüleri canlandırıcı derecede kolay tek bir iş yönetimi çözümünde birleştirir.

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