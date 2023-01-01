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Planted

Planted

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Web Sitesi: planted.green

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Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

The all-in-one sustainability platform. Planted is the holistic solution that combines CO₂ management and reporting with the promotion of German forests and global environmental protection.

Web Sitesi: planted.green

Yasal Uyarı: WebCatalog, Planted ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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