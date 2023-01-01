Veriye dayalı destek ekipleri için iş gücü yönetimi. Dünyanın en sevilen markalarının müşterilere her zaman zamanında hazırlanmasına ve onlara yanıt vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada planlama, tahmin ve raporlama aracı.

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