WebCatalog
Assembled

Assembled

app.assembledhq.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Assembled çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Veriye dayalı destek ekipleri için iş gücü yönetimi. Dünyanın en sevilen markalarının müşterilere her zaman zamanında hazırlanmasına ve onlara yanıt vermesine yardımcı olmak için tasarlanmış hepsi bir arada planlama, tahmin ve raporlama aracı.

Web Sitesi: assembled.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Assembled ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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