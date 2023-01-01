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ServiceWorks

ServiceWorks

service.works

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ServiceWorks çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Küçük işletmenizi büyütmek mi istiyorsunuz? Service Works, uçtan uca, bulut tabanlı BPM ve saha yönetimi yazılımı sunar. Bugün ücretsiz deneme talebinde bulunun.

Web Sitesi: service.works

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