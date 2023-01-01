WebCatalog
PosBytz

PosBytz

posbytz.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde PosBytz çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

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Hepsi Bir Arada Bulut Tabanlı Restoran ve Perakende Yönetim Yazılımınız Hepsi bir arada bulut tabanlı restoran ve perakende yönetimi yazılımımız, iş operasyonlarınızı basitleştirmek için mükemmel çözümdür. Kullanımı kolay arayüzümüz sayesinde restoran veya perakende işletmenizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.

Web Sitesi: posbytz.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, PosBytz ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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