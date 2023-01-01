Hepsi Bir Arada Bulut Tabanlı Restoran ve Perakende Yönetim Yazılımınız Hepsi bir arada bulut tabanlı restoran ve perakende yönetimi yazılımımız, iş operasyonlarınızı basitleştirmek için mükemmel çözümdür. Kullanımı kolay arayüzümüz sayesinde restoran veya perakende işletmenizi istediğiniz zaman, istediğiniz yerden yönetebilirsiniz.

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