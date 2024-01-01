Ectaro

Ectaro

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Web Sitesi: ectaro.com

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Ectaro, ürün bilgisi yönetiminden siparişlerin yerine getirilmesine ve ötesine kadar tüm e-ticaret operasyonunuzu kolaylaştırmak ve otomatikleştirmek için tasarlanmış kapsamlı bir yazılım çözümüdür. Aralarından seçim yapabileceğiniz çok çeşitli özellik ve işlevlerle Ectaro, işlerini bir sonraki seviyeye taşımak isteyen tüm çevrimiçi perakendeciler için mükemmel bir araçtır. Ectaro ayrıca ürünlerinizi Amazon, eBay ve daha fazlasını içeren çeşitli farklı pazaryerlerinde satmanıza olanak tanıyan güçlü çok kanallı entegrasyonlar da sunar. Ectaro ile ilanlarınızı kolayca yönetebilir, envanterinizi takip edebilir ve tüm satış kanallarınızdan gelen siparişleri tek bir yerden kolayca işleyebilirsiniz. Ectaro ayrıca envanter seviyelerinizi optimize etmenize, ön siparişleri azaltmanıza ve iadeleri kolaylıkla yönetmenize yardımcı olan gelişmiş analizler de dahil olmak üzere güçlü sipariş yönetimi ve yerine getirme araçları içerir. Satıcılarınızı ve satın alma siparişlerinizi yönetmek için Ectaro'yu bile kullanabilirsiniz; böylece tüm iş ilişkilerinizi tek bir yerden takip etmeniz kolaylaşır. Ectaro'nun gelişmiş depo ve envanter yönetimi özellikleri sayesinde ürünlerinizin her zaman doğru zamanda doğru yerde olduğundan emin olabilirsiniz. İster birden fazla depoyu ister tek bir konumu yönetiyor olun, Ectaro envanter seviyelerinizi takip etmenizi, gönderilerinizi işlemenizi ve müşterilerinizi mutlu etmenizi kolaylaştırır. Çevrimiçi işinizi her yönüyle yönetmenize yardımcı olabilecek bulut tabanlı e-ticaret çözümü. Bugün deneyin ve farkı kendiniz görün!
Kategoriler:
Business
Çok Kanallı Perakende Yazılımı

Web Sitesi: ectaro.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ectaro ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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