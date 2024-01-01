Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Kladana çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

E-ticaret işletmeleri için SaaS tabanlı envanter yönetimi yazılım çözümleri sağlayıcısı. Sunulan çözümler arasında sipariş yönetimi, stok yönetimi, iade yönetimi, sipariş karşılamanın optimizasyonu, iş akışı otomasyonu, malzeme listelerinin oluşturulması ve hammadde ve bitmiş ürünlerin muhasebeleştirilmesi yer almaktadır.

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