WebCatalog
Shelly

Shelly

home.shelly.cloud

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Shelly çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Shelly Cloud Uygulaması · Akıllı ev kontrolü, mükemmelleştirildi! · Nerede olursanız olun gelişmiş ev otomasyon kontrolünün ve Shelly cihazlarınızın hassas izlenmesinin keyfini çıkarın.

Web Sitesi: shelly.cloud

Yasal Uyarı: WebCatalog, Shelly ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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