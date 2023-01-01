WebCatalog
Eufy Security

Eufy Security

eufy.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Eufy Security çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Eufy Security uygulaması size HomeBase, eufyCam, Video Kapı Zili, Giriş Sensörü ve daha fazlası dahil olmak üzere eufy Security ekosistemi ile ev korumanızı kontrol etme gücü verir. Evinizin güvenliğini istediğiniz zaman, istediğiniz yerden incelemek için telefonunuzdan erişmeniz yeterli.

Web Sitesi: eufy.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Eufy Security ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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