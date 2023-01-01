Eufy Security uygulaması size HomeBase, eufyCam, Video Kapı Zili, Giriş Sensörü ve daha fazlası dahil olmak üzere eufy Security ekosistemi ile ev korumanızı kontrol etme gücü verir. Evinizin güvenliğini istediğiniz zaman, istediğiniz yerden incelemek için telefonunuzdan erişmeniz yeterli.

Web Sitesi: eufy.com

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