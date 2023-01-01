Ring LLC, Amazon'a ait bir ev güvenliği ve akıllı ev şirketidir. Ring, Ring Video akıllı kapı zili de dahil olmak üzere dış mekan hareket algılayan kameraları içeren ev güvenlik ürünleri üretiyor ve yakalanan görüntülerin kullanıcılar arasında çevrimiçi sosyal paylaşımı için Neighbors adlı bir uygulamaya ev sahipliği yapıyor.

Web Sitesi: ring.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Ring ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.