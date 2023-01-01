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Sensibo

Sensibo

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Web Sitesi: sensibo.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Sensibo çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Akıllı HVAC ve iç mekan hava kalitesi izleme ürünleri. Enerji tüketimini azaltırken kullanımı optimize etmek için verilerden ve yapay zeka öğreniminden yararlanarak AC'leri ve Isı Pompalarını akıllı parametrelerle kontrol edin.

Web Sitesi: sensibo.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Sensibo ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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