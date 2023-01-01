WebCatalog
Boardmix

Boardmix

boardmix.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Boardmix çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Boardmix, ekip verimliliğini ve özgür ekip hayal gücünü artırmak için çeşitli araçları birleştiren çevrimiçi, işbirliğine dayalı bir beyaz tahtadır

Web Sitesi: boardmix.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Boardmix ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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