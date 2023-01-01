Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Excalidraw, elle çizilmiş hissi veren diyagramları kolayca çizmenize olanak tanıyan sanal, ortak çalışmaya dayalı bir beyaz tahta aracıdır.

Web Sitesi: excalidraw.com

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