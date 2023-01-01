WebCatalog
Excalidraw+

Excalidraw+

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Web Sitesi: excalidraw.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Excalidraw+ çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Excalidraw, elle çizilmiş hissi veren diyagramları kolayca çizmenize olanak tanıyan sanal, ortak çalışmaya dayalı bir beyaz tahta aracıdır. Excalidraw+'da ister şirket ister birey olun, oluşturduğunuz tüm çizimleri yönetebileceğiniz ve organize edebileceğiniz bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Çizimlere çalışma alanınızdaki iş arkadaşlarınız kolayca erişebilir ve güvenli bir şekilde buluta kaydedilebilir. Canlı işbirliği, hiçbir ekstra adım gerekmeden varsayılan olarak etkindir.

Web Sitesi: excalidraw.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Excalidraw+ ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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