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Excalidraw, elle çizilmiş hissi veren diyagramları kolayca çizmenize olanak tanıyan sanal, ortak çalışmaya dayalı bir beyaz tahta aracıdır. Excalidraw+'da ister şirket ister birey olun, oluşturduğunuz tüm çizimleri yönetebileceğiniz ve organize edebileceğiniz bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Çizimlere çalışma alanınızdaki iş arkadaşlarınız kolayca erişebilir ve güvenli bir şekilde buluta kaydedilebilir. Canlı işbirliği, hiçbir ekstra adım gerekmeden varsayılan olarak etkindir.

Web Sitesi: excalidraw.com

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