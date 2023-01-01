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Kanbansi

Kanbansi

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Web Sitesi: kanbansi.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kanbansi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

KANBANSI, KANBAN olarak bilinen son derece başarılı, çevik bir yazılım geliştirme modelinin kullanımını kolaylaştıran bir yazılım çözümüdür. Odak noktası, değer zincirinin çeşitli süreç adımları ile görsel temsilidir. Bireysel adımlar indeks kartlarına not edilir ve beyaz tahtada birleştirilir.

Web Sitesi: kanbansi.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kanbansi ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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