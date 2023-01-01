Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kanbansi çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

KANBANSI, KANBAN olarak bilinen son derece başarılı, çevik bir yazılım geliştirme modelinin kullanımını kolaylaştıran bir yazılım çözümüdür. Odak noktası, değer zincirinin çeşitli süreç adımları ile görsel temsilidir. Bireysel adımlar indeks kartlarına not edilir ve beyaz tahtada birleştirilir.

Web Sitesi: kanbansi.com

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