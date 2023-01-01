Funnelytics
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Web Sitesi: funnelytics.io
Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Funnelytics çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.
Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.
Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.
A visual customer journey analytics tool that lets you map your journey on a whiteboard and overlay data to see how its actually performing.
Web Sitesi: funnelytics.io
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