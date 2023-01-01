Zoho Apptics

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Basit ve güvenli mobil uygulama analiz platformu. Temel uygulama içi ölçümleri ölçen bir mobil uygulama analiz aracı. Uygulamanızın nasıl performans gösterdiğini anlayın, kullanım eğilimlerini analiz edin ve uygulamanızı optimize edin. İlk kez uygulama kullanıcılarınızı etkileşime geçirin, elde tutun ve ömür boyu kullanıcılara dönüştürün.

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