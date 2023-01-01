WebCatalog

Kinabase

Kinabase

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: kinabase.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Kinabase çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Kinabase, hızlı büyüyen ekiplerin güvendiği, iş bilgilerinizi, süreçlerinizi ve daha fazlasını yönetmenin daha akıllı bir yoludur. Karmaşıklığı kolayca yönetin Şirketlerden ve kişilerden süreçlere, satış siparişlerine ve altyapıya kadar Kinabase, kuruluşunuz genelinde olup bitenleri takip etmenize olanak tanır. Hızı ve verimliliği artırın İhtiyaç duyduğunuz bilgileri parmaklarınızın ucuna getirin. Verimliliği artırın, riski azaltın ve ihtiyacınız olan bilgileri daha hızlı bulun. Birden fazla veri aracını kullanımı kolay tek bir sistemde birleştirin. Esnekliğin gücünü kazanın Kinabase, düşünce hızında hareket etmenizi sağlayan benzersiz ve akıllı bir veri yapısına sahiptir. Geleneksel CRM ve ERP sistemlerinin katılığı olmadan. İnsanlardan süreçlere ve mükemmelliğe kadar Kinabase, sizin için önemli olan bilgileri yönetecek şekilde kolayca yapılandırılabilir. Üretimden işe alıma ve danışmanlığa kadar çok çeşitli amaçlar için uyarlanabilir ve etkilidir.

Web Sitesi: kinabase.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Kinabase ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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