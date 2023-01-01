Kinabase, hızlı büyüyen ekiplerin güvendiği, iş bilgilerinizi, süreçlerinizi ve daha fazlasını yönetmenin daha akıllı bir yoludur. Karmaşıklığı kolayca yönetin Şirketlerden ve kişilerden süreçlere, satış siparişlerine ve altyapıya kadar Kinabase, kuruluşunuz genelinde olup bitenleri takip etmenize olanak tanır. Hızı ve verimliliği artırın İhtiyaç duyduğunuz bilgileri parmaklarınızın ucuna getirin. Verimliliği artırın, riski azaltın ve ihtiyacınız olan bilgileri daha hızlı bulun. Birden fazla veri aracını kullanımı kolay tek bir sistemde birleştirin. Esnekliğin gücünü kazanın Kinabase, düşünce hızında hareket etmenizi sağlayan benzersiz ve akıllı bir veri yapısına sahiptir. Geleneksel CRM ve ERP sistemlerinin katılığı olmadan. İnsanlardan süreçlere ve mükemmelliğe kadar Kinabase, sizin için önemli olan bilgileri yönetecek şekilde kolayca yapılandırılabilir. Üretimden işe alıma ve danışmanlığa kadar çok çeşitli amaçlar için uyarlanabilir ve etkilidir.

Web Sitesi: kinabase.com

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