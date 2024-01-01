Epicor

Epicor

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog Desktop'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: epicor.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Epicor çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde ve SaaS bulut ERP (kurumsal kaynak planlaması) olarak mevcuttur. Epicor, İş Yönetim Platformlarını sektöre özel ERP çözümleri olarak sunmaktadır. Epicor Software Corporation, daha yeni teknolojileri ERP sistemine dahil etmek için yenilikler yapıyor. Örneğin Epicor, Epicor ERP (ve MRP) sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan Gelişmiş MES'inde (üretim yürütme yazılımı) üretim alanındaki makineleri sensörlere ve PLC'lere (programlanabilir mantık kontrolörleri) bağlamak için Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ni (IIoT) kullanıyor . Epicor, perakendecilere yönelik e-Ticaret yazılımı da dahil olmak üzere gelişmiş çok kanallı yazılımlar sağlar.
Kategoriler:
Business
ERP Sistemleri

Web Sitesi: epicor.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Epicor ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Workday

Workday

workday.com

Odoo

Odoo

odoo.com

QuickBooks Workforce

QuickBooks Workforce

quickbooks.intuit.com

Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365

microsoft.com

NetSuite

NetSuite

netsuite.com

QuickBooks Self-Employed

QuickBooks Self-Employed

quickbooks.intuit.com

Deskera

Deskera

deskera.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Acumatica

Acumatica

acumatica.com

weclapp

weclapp

weclapp.com

Sage Intacct

Sage Intacct

intacct.com

MYOB Australia

MYOB Australia

myob.com

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Plex Smart Manufacturing Platform

Plex Smart Manufacturing Platform

plex.com

OpenPro

OpenPro

openpro.com

QAD

QAD

qad.com

10X ERP

10X ERP

10xerp.com

ERPNext

ERPNext

erpnext.com

Spine

Spine

espine.in

AgencyBloc

AgencyBloc

agencybloc.com

Insilico Terminal

Insilico Terminal

insilicoterminal.com

LeanDNA

LeanDNA

leandna.com

DEAR

DEAR

dearsystems.com

Flexe

Flexe

flexe.com

Metrotechs

Metrotechs

metrotechs.io

Keşfet

Ürünler

İndir

Destek

Şirket

Yasal

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.

Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

Gizlilik Politikası