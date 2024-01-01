Epicor ERP sistemi, şirket çapında iş süreçlerini yönetmek için kullanılan modüler, sektöre özel bir yazılımdır. Epicor yazılımı muhasebe ve finans, insan kaynakları, müşteriler, tedarik zinciri, envanter, dağıtım ve üretim üretim yönetimini yönetmek için iyi çalışır. Epicor yazılımı şirket içinde ve SaaS bulut ERP (kurumsal kaynak planlaması) olarak mevcuttur. Epicor, İş Yönetim Platformlarını sektöre özel ERP çözümleri olarak sunmaktadır. Epicor Software Corporation, daha yeni teknolojileri ERP sistemine dahil etmek için yenilikler yapıyor. Örneğin Epicor, Epicor ERP (ve MRP) sistemiyle sorunsuz bir şekilde entegre olan Gelişmiş MES'inde (üretim yürütme yazılımı) üretim alanındaki makineleri sensörlere ve PLC'lere (programlanabilir mantık kontrolörleri) bağlamak için Endüstriyel Nesnelerin İnterneti'ni (IIoT) kullanıyor . Epicor, perakendecilere yönelik e-Ticaret yazılımı da dahil olmak üzere gelişmiş çok kanallı yazılımlar sağlar.

Web Sitesi: epicor.com

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