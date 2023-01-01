Fireberry'yi kullanarak, kullanıcı dostu bir sistemle tüm iş ihtiyaçlarınızı kolayca yönetebilirsiniz. Müşterilerinizle doğrudan sistem üzerinden iletişim kurun ve ihtiyacınız olan iş bilgilerini özel yapım nesne ve alanlarla takip edin. Fireberry'nin günlük görevleri verimli bir şekilde otomatikleştirebileceğiniz otomasyonlarla sizin için çalışmasına izin verin. AI Assistant'ın oluşturduğu alanları ve yanıtları kullanarak destek taleplerini kolayca kategorilere ayırın ve yanıtlayın. Kontrol panelleri ve raporlar, işinizi geliştirmek için bilinçli kararlar vermenize yardımcı olacaktır. Google, Office 365 ve Facebook gibi yerleşik entegrasyonlar, çalışmalarınızı tek bir yerde merkezileştirmenize yardımcı olur. Eğer sistemde mevcut olmayan bir ihtiyacınız varsa API'leri kullanarak üçüncü partileri kolaylıkla entegre edebilirsiniz.

Web Sitesi: fireberry.com

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