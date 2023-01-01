Stratejik bir plan ve bu stratejiye göre tutarlı bir çalışma yöntemi olmadan, hiçbir sıkı çalışma veya yatırım bir işletmenin başarılı olmasına yardımcı olamaz veya başarısız bir işletmeyi tersine çeviremez. StratejiX tam olarak bunu yapmak için tasarlandı. StratejiX, kendi iş hedeflerinize ve hedeflerinize bağlı kuralcı bir yaklaşım kullanarak uzun vadeli başarıya ulaşmanın otomatik ve sürdürülebilir bir yolunu sunar. İşletmenizi ölçeklendirmenize ve büyütmenize yardımcı olacak pahalı danışmanlara artık ihtiyacınız yok.

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