WebCatalog
StrategyX

StrategyX

app.strategyexe.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde StrategyX çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Stratejik bir plan ve bu stratejiye göre tutarlı bir çalışma yöntemi olmadan, hiçbir sıkı çalışma veya yatırım bir işletmenin başarılı olmasına yardımcı olamaz veya başarısız bir işletmeyi tersine çeviremez. StratejiX tam olarak bunu yapmak için tasarlandı. StratejiX, kendi iş hedeflerinize ve hedeflerinize bağlı kuralcı bir yaklaşım kullanarak uzun vadeli başarıya ulaşmanın otomatik ve sürdürülebilir bir yolunu sunar. İşletmenizi ölçeklendirmenize ve büyütmenize yardımcı olacak pahalı danışmanlara artık ihtiyacınız yok.

Web Sitesi: strategyexe.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, StrategyX ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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