Hedeflerinizi e-tablolardan çıkarın. Ekibinizi, bir angarya gibi hissetmeden, hedefler ve sonuçlar etrafında hizalamanın daha akıllı ve daha basit bir yolu.

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