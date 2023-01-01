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Growmatik

Growmatik

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Web Sitesi: growmatik.ai

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Growmatik çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Growmatik is a cross-channel marketing tool that can help you automate and personalize your entire marketing from one dashboard. Using this tool you can uncover your customer journey, segment your users using industry-leading filtering system, create and manage automations visually without any code, send personalized emails, display highly-targeted popups, personalize your webpages and measure all to improve conversion and growth.

Web Sitesi: growmatik.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Growmatik ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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