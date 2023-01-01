Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Growmatik is a cross-channel marketing tool that can help you automate and personalize your entire marketing from one dashboard. Using this tool you can uncover your customer journey, segment your users using industry-leading filtering system, create and manage automations visually without any code, send personalized emails, display highly-targeted popups, personalize your webpages and measure all to improve conversion and growth.

Web Sitesi: growmatik.ai

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