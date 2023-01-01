Hepsi bir arada e-posta, SMS ve CRM ile müşteri yolculuğunuzu güçlendirin. Hive, iyi e-posta pazarlamasını kolaylaştırmak ve iş akışınızı düzenleyerek önemli olana odaklanabilmenizi sağlamak için tasarlanmıştır.

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