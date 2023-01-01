WebCatalog
AMBOSS

AMBOSS

amboss.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde AMBOSS çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Daha fazla değil, daha akıllıca çalışın. AMBOSS, geleceğin doktorlarının USMLE sınavlarında başarılı olmalarına yardımcı olmaya adanmış çığır açıcı bir tıbbi öğrenme platformudur.

Web Sitesi: amboss.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, AMBOSS ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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