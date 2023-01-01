WebCatalog
Project Central

Project Central

projectcentral.com

Web Uygulamasını Kullan

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Project Central çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Project Central, ekibinizle kolay ve etkili bir şekilde işbirliği yapmanıza yardımcı olmak için oluşturulmuş basitleştirilmiş bir proje yönetimi çözümüdür. Microsoft Office 365 ile sorunsuz bir şekilde bütünleşerek temiz, sorunsuz arayüzleri proje yönetimini kolaylaştırarak performansı, raporlamayı ve sonuçları geliştirir.

Web Sitesi: projectcentral.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Project Central ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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