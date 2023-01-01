OnePlan, her PMO'nun ihtiyaçlarına uygun bir Microsoft Office 365 stratejik portföyü, finans ve kaynak yönetimi çözümü sunar.

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