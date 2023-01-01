WebCatalog
WebBites

WebBites

webbites.io

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde WebBites çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm web siteleriniz tek bir yerde. WebBites, tüm favori web sitelerinizi, araçlarınızı ve makalelerinizi tek bir yerde tutmak için en iyi araçtır. Açık betaya ücretsiz katılın.

Web Sitesi: webbites.io

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