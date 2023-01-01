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Softonic

Softonic

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Web Sitesi: softonic.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Softonic çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Softonic, cihazınız için en iyi uygulamaları keşfedebileceğiniz, size incelemeler, haberler, makaleler ve ücretsiz indirmeler sunan yerdir. Uygulamanıza hoş geldiniz

Web Sitesi: softonic.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Softonic ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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