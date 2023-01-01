WebCatalog
GistReader

GistReader

app.gistreader.com

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde GistReader çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Tüm içeriğiniz özetlenmiş olarak tek bir yerde. GistReader favori bloglarınızı, haber sitelerinizi ve makalelerinizi temiz ve okunması kolay özetlere dönüştürür.

Web Sitesi: gistreader.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, GistReader ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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