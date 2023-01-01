WebCatalog

Newsify

Newsify

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Web Sitesi: newsify.co

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Newsify çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Favori web sitelerinizi ve bloglarınızı iPhone, iPad veya bilgisayarınızda harika bir gazete benzeri düzen ile okuyun ve paylaşın.

Web Sitesi: newsify.co

Yasal Uyarı: WebCatalog, Newsify ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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