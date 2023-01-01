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Voot Kids

Voot Kids

vootkids.com

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content="Voot, çocuklarınızın en sevdikleri programları izlemeleri, kitap okumaları, hikayeler dinlemeleri ve eğlenerek öğrenmeleri için tek bir yerde Hindistan'ın tek uygulamasıdır! 5000 saate kadar çizgi film şovu, 500'den fazla en çok satan kitap, 150'den fazla özenle seçilmiş kitap alın Voot'ta sesli kitaplar ve eğitici testler."

Web Sitesi: vootkids.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Voot Kids ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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