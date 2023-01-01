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NotebookCheck

NotebookCheck

notebookcheck.net

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Notebookcheck, dizüstü bilgisayarlar/dizüstü bilgisayarlar, netbook'lar ve tabletler hakkında ayrıntılı incelemeler, kıyaslama karşılaştırmaları gibi teknik makaleler ve haberler sağlar.

Web Sitesi: notebookcheck.net

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