WebCatalog
ChildDiary

ChildDiary

childdiary.net

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde ChildDiary çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Çocuk bakımı sağlayıcısının favori dijital platformu. Çocukların rutinlerini takip etmek ve ebeveynleri dahil etmek için kullanımı kolay öğrenme günlüğü. Evrak işlerine değil çocuklara odaklanın!

Web Sitesi: childdiary.net

Yasal Uyarı: WebCatalog, ChildDiary ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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