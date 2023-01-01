Brightwheel, anaokulları, çocuk bakımı sağlayıcıları, kamplar ve okul sonrası programlar için 1 numaralı yazılım çözümüdür. Brightwheel, ihtiyacınız olan her şeyi birleştiren tek uygulamadır: oturum açma/kapama, mesajlaşma, öğrenme değerlendirmeleri, günlük rapor raporları, fotoğraflar, videolar, takvimler, planlama, katılım, ebeveynler için çevrimiçi fatura ödemesi ve çok daha fazlası. Brightwheel merkezinizi yönetmenize, iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve ebeveynlerle etkileşim kurmanıza olanak tanır; böylece zamandan ve paradan tasarruf edebilir, personelinizin hayatını kolaylaştırabilir ve ebeveynlerinizin memnuniyetini artırabilirsiniz. Brightwheel'e aşık olan dünya çapındaki on binlerce anaokulu, çocuk bakım merkezi ve günlük bakım programına katılın!

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