WebCatalog
brightwheel

brightwheel

schools.mybrightwheel.com

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Brightwheel, anaokulları, çocuk bakımı sağlayıcıları, kamplar ve okul sonrası programlar için 1 numaralı yazılım çözümüdür. Brightwheel, ihtiyacınız olan her şeyi birleştiren tek uygulamadır: oturum açma/kapama, mesajlaşma, öğrenme değerlendirmeleri, günlük rapor raporları, fotoğraflar, videolar, takvimler, planlama, katılım, ebeveynler için çevrimiçi fatura ödemesi ve çok daha fazlası. Brightwheel merkezinizi yönetmenize, iş akışlarını kolaylaştırmanıza ve ebeveynlerle etkileşim kurmanıza olanak tanır; böylece zamandan ve paradan tasarruf edebilir, personelinizin hayatını kolaylaştırabilir ve ebeveynlerinizin memnuniyetini artırabilirsiniz. Brightwheel'e aşık olan dünya çapındaki on binlerce anaokulu, çocuk bakım merkezi ve günlük bakım programına katılın!

Web Sitesi: mybrightwheel.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, brightwheel ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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