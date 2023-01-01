Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların kendi müsait zamanlarının gerçek zamanlı görünümünü sunarak randevu rezervasyonlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Takvimleri kullanıcıların saat dilimlerine göre otomatik olarak senkronize etme özelliğine sahiptir ve kullanıcılara randevu programlarına ilişkin düzenli uyarılar ve hatırlatmalar gönderebilir. Acuity Scheduling'in planlama özelliği, özelleştirilebilir alım formlarını, yerleştirilebilir takvimleri, üçüncü taraf uygulama takvimi senkronizasyonunu ve atölye çalışmaları için grup planlamayı içerir. Acuity Scheduling, eğitim ve özel ders merkezleri, koçluk ve danışmanlık, fotoğraf ve video prodüksiyon şirketleri, fitness stüdyoları, salonlar ve spa merkezleri ile sağlık ve diş klinikleri gibi hizmet tabanlı işletmeler için uygundur. Çözüm, ücretsiz bir temel modül sunar ve aylık abonelik olarak mevcuttur. Ürün API'ler sunar ve QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur.

Web Sitesi: acuityscheduling.com

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