WebCatalog

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: acuityscheduling.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Acuity Scheduling çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Acuity Scheduling, işletme sahiplerinin randevularını çevrimiçi olarak yönetmelerine olanak tanıyan bulut tabanlı bir randevu planlama yazılımı çözümüdür. Ürün, küçük ve orta ölçekli işletmelerin yanı sıra bireysel profesyonellerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Acuity Scheduling, kullanıcıların kendi müsait zamanlarının gerçek zamanlı görünümünü sunarak randevu rezervasyonlarını otomatikleştirmesine olanak tanır. Takvimleri kullanıcıların saat dilimlerine göre otomatik olarak senkronize etme özelliğine sahiptir ve kullanıcılara randevu programlarına ilişkin düzenli uyarılar ve hatırlatmalar gönderebilir. Acuity Scheduling'in planlama özelliği, özelleştirilebilir alım formlarını, yerleştirilebilir takvimleri, üçüncü taraf uygulama takvimi senkronizasyonunu ve atölye çalışmaları için grup planlamayı içerir. Acuity Scheduling, eğitim ve özel ders merkezleri, koçluk ve danışmanlık, fotoğraf ve video prodüksiyon şirketleri, fitness stüdyoları, salonlar ve spa merkezleri ile sağlık ve diş klinikleri gibi hizmet tabanlı işletmeler için uygundur. Çözüm, ücretsiz bir temel modül sunar ve aylık abonelik olarak mevcuttur. Ürün API'ler sunar ve QuickBooks, FreshBooks, MailChimp, Google Analytics ve WordPress gibi üçüncü taraf uygulamalarla entegre olur.

Web Sitesi: acuityscheduling.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Acuity Scheduling ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

Plandok

Plandok

plandok.com

The Predictive Index

The Predictive Index

predictiveindex.com

Altegio

Altegio

alteg.io

PracticeMojo

PracticeMojo

practicemojo.com

Onpipeline

Onpipeline

onpipeline.com

IntakeQ

IntakeQ

intakeq.com

Bookkeeper360

Bookkeeper360

bookkeeper360.com

TimeTrade

TimeTrade

timetrade.com

TutorBird

TutorBird

tutorbird.com

Full Slate

Full Slate

fullslate.com

TimeLog

TimeLog

timelog.com

Toplyne

Toplyne

toplyne.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası