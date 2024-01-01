Prommt

Prommt

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Web Sitesi: prommt.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Prommt, riskli, zaman alan telefon ödemelerini güvenli, çevrimiçi işlemlere dönüştüren güvenli bir ödeme talebi platformudur. Prommt, satıcılara e-posta, kısa mesaj veya çevrimiçi mesaj yoluyla müşterilere anında, kişiselleştirilmiş ödeme talepleri gönderme yeteneği verir; doğrudan müşterilere güvenli ve kusursuz bir çevrimiçi ödeme deneyimi sunmak. Kurumsal müşteriler için ideal olan Prommt, büyük kuruluşlara kolay kullanıcı yönetimi ve birden fazla konumdaki karmaşık ekipler için katmanlı erişim kontrolü sağlayabilen, tamamen ölçeklenebilir web tabanlı bir uygulamadır. Mevcut ödeme sağlayıcılarıyla tamamen entegre olan Prommt, müşterilerin mevcut ağ geçidi veya kartlı ödeme işlemcileriyle ilişkilerini sürdürmelerine olanak tanır. Güvenli kart tokenizasyonu, yinelenen ödemeler, Otomatik yükleme, otomatik makbuzlar, akıllı uyarılar ve tam markalı ödeme iletişimleri gibi akıllı özelliklerle donatılmış Prommt, ödeme süreçlerinizi dönüştürmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar.
Kategoriler:
Finance
Ödeme İşleme Yazılımı

Web Sitesi: prommt.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Prommt ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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PayPal

paypal.com

Venmo

Venmo

venmo.com

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

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FreshBooks

freshbooks.com

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

Karbon

Karbon

karbonhq.com

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LEDGERS

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AxxonPay

axxonpay.com

MONEI

MONEI

monei.com

Rebillia Platform

Rebillia Platform

rebillia.com

PayFacile

PayFacile

payfacile.com

Zoho Checkout

Zoho Checkout

zoho.com

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Trustly Business

trustly.com

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