Prommt, riskli, zaman alan telefon ödemelerini güvenli, çevrimiçi işlemlere dönüştüren güvenli bir ödeme talebi platformudur. Prommt, satıcılara e-posta, kısa mesaj veya çevrimiçi mesaj yoluyla müşterilere anında, kişiselleştirilmiş ödeme talepleri gönderme yeteneği verir; doğrudan müşterilere güvenli ve kusursuz bir çevrimiçi ödeme deneyimi sunmak. Kurumsal müşteriler için ideal olan Prommt, büyük kuruluşlara kolay kullanıcı yönetimi ve birden fazla konumdaki karmaşık ekipler için katmanlı erişim kontrolü sağlayabilen, tamamen ölçeklenebilir web tabanlı bir uygulamadır. Mevcut ödeme sağlayıcılarıyla tamamen entegre olan Prommt, müşterilerin mevcut ağ geçidi veya kartlı ödeme işlemcileriyle ilişkilerini sürdürmelerine olanak tanır. Güvenli kart tokenizasyonu, yinelenen ödemeler, Otomatik yükleme, otomatik makbuzlar, akıllı uyarılar ve tam markalı ödeme iletişimleri gibi akıllı özelliklerle donatılmış Prommt, ödeme süreçlerinizi dönüştürmek için ihtiyacınız olan tüm araçları sağlar.

Web Sitesi: prommt.com

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