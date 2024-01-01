PayRequest

PayRequest

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Web Sitesi: payrequest.io

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde PayRequest çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

PayRequest, SaaS İşletmeleri ve KOBİ'lere yönelik Kodsuz Faturalandırma ve Abonelik Platformudur. PayRequest, ödeme bağlantıları, ödeme sayfaları, abonelikler, bağış sayfaları ve daha fazlası gibi ödeme çözümleri sunmak için Stripe, Mollie, PayPal ve daha fazlası gibi ödeme ağ geçitleriyle entegre olur. Ödeme taleplerinizi SMS, E-posta, API, QR Kodu veya herhangi bir Zapier uygulaması aracılığıyla gönderin.
Kategoriler:
Business
Abonelik Yönetim Yazılımı
Abonelik Faturalandırma Yazılımı

Web Sitesi: payrequest.io

Yasal Uyarı: WebCatalog, PayRequest ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Alternatifler

Patreon

Patreon

patreon.com

Hubspot

Hubspot

hubspot.com

Stripe

Stripe

stripe.com

Square

Square

squareup.com

Odoo

Odoo

odoo.com

Pabbly

Pabbly

pabbly.com

Zoho Billing

Zoho Billing

zoho.com

Sage Accounting

Sage Accounting

sage.com

Braintree

Braintree

braintreepayments.com

Chargebee

Chargebee

chargebee.com

2Checkout

2Checkout

2checkout.com

Authorize.net

Authorize.net

authorize.net

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PromoteKit

promotekit.com

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Lemon Squeezy

lemonsqueezy.com

Acumbamail

Acumbamail

acumbamail.com

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OneLinkBio

onelinkbio.com

Truto

Truto

truto.one

Notifyre

Notifyre

notifyre.com

Textla

Textla

textla.com

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