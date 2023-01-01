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Avira Password Manager

Avira Password Manager

passwords.avira.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Avira Password Manager çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha nicesini yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Avira Şifre Yöneticisi ✓ Güvenli şifreler oluşturur ve saklar ✓ İsterseniz otomatik olarak oturum açmanızı sağlar ►Şimdi keşfedin!

Web Sitesi: avira.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Avira Password Manager ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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