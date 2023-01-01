Gitter, GitLab ve GitHub depolarının geliştiricileri ve kullanıcıları için açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma ve sohbet odası sistemidir. Gitter, tüm temel özellikleri ve tek bir özel sohbet odası oluşturma olanağını sağlayan ücretsiz bir seçenek ile bireyler ve kuruluşlar için isteğe bağlı sayıda özel sohbet oluşturmalarına olanak tanıyan ücretli abonelik seçenekleriyle birlikte bir hizmet olarak yazılım olarak sunulmaktadır. Odalar. GitHub'daki bireysel git depoları için bireysel sohbet odaları oluşturulabilir. Sohbet odası gizliliği, ilgili GitHub deposunun gizlilik ayarlarını takip eder: dolayısıyla, özel (yani yalnızca üyelere özel) GitHub deposuna yönelik bir sohbet odası, depoya erişimi olanlara da özeldir. Sohbet odasına bağlanan grafiksel bir rozet daha sonra git deposunun README dosyasına yerleştirilebilir ve bu, projenin tüm kullanıcılarının ve geliştiricilerinin dikkatine sunulabilir. Kullanıcılar GitHub aracılığıyla Gitter'e giriş yaparak sohbet odalarında sohbet edebilir veya erişim sahibi oldukları depolar için özel sohbet odalarına erişebilirler (bu, kullanıcının GitHub şifresinin Gitter ile paylaşılmasını gerektirmez). Gitter, Slack'e benzer. Slack gibi, tüm mesajları otomatik olarak buluta kaydeder.

Web Sitesi: gitter.im

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gitter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.