WebCatalog

Gitter

Gitter

WebCatalog yüklü değil mi? WebCatalog'u indirin.

Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: gitter.im

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Gitter çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Gitter, GitLab ve GitHub depolarının geliştiricileri ve kullanıcıları için açık kaynaklı bir anlık mesajlaşma ve sohbet odası sistemidir. Gitter, tüm temel özellikleri ve tek bir özel sohbet odası oluşturma olanağını sağlayan ücretsiz bir seçenek ile bireyler ve kuruluşlar için isteğe bağlı sayıda özel sohbet oluşturmalarına olanak tanıyan ücretli abonelik seçenekleriyle birlikte bir hizmet olarak yazılım olarak sunulmaktadır. Odalar. GitHub'daki bireysel git depoları için bireysel sohbet odaları oluşturulabilir. Sohbet odası gizliliği, ilgili GitHub deposunun gizlilik ayarlarını takip eder: dolayısıyla, özel (yani yalnızca üyelere özel) GitHub deposuna yönelik bir sohbet odası, depoya erişimi olanlara da özeldir. Sohbet odasına bağlanan grafiksel bir rozet daha sonra git deposunun README dosyasına yerleştirilebilir ve bu, projenin tüm kullanıcılarının ve geliştiricilerinin dikkatine sunulabilir. Kullanıcılar GitHub aracılığıyla Gitter'e giriş yaparak sohbet odalarında sohbet edebilir veya erişim sahibi oldukları depolar için özel sohbet odalarına erişebilirler (bu, kullanıcının GitHub şifresinin Gitter ile paylaşılmasını gerektirmez). Gitter, Slack'e benzer. Slack gibi, tüm mesajları otomatik olarak buluta kaydeder.

Web Sitesi: gitter.im

Yasal Uyarı: WebCatalog, Gitter ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

Şunlar da Hoşunuza Gidebilir

GitHub

GitHub

github.com

Bitbucket

Bitbucket

bitbucket.org

Slack

Slack

slack.com

Moco

Moco

mocospace.com

GitNoter

GitNoter

gitnoter.com

Volta

Volta

volta.net

Devolutions

Devolutions

devolutions.com

Paltalk

Paltalk

paltalk.com

Assembla

Assembla

assembla.com

Logseq

Logseq

logseq.com

CodeShip

CodeShip

codeship.com

Overrides

Overrides

overrides.io

    Ürün

    Destek

    Şirket

    Yasal

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar
    Monobox
    Monobox
    Translatium
    Translatium

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Web sitelerimizi sağlamak ve geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Sitelerimizi kullanarak çerezlere izin vermiş olursunuz.

    Gizlilik Politikası