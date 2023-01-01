Adobe Photoshop Web

Temel düzenleme özelliklerine sahip web üzerinde Photoshop (Beta) artık genel beta sürümünde mevcut. Adobe Photoshop, Adobe Inc. tarafından Windows ve macOS için geliştirilen ve yayınlanan bir taramalı grafik düzenleyicisidir. İlk olarak 1988 yılında Thomas ve John Knoll tarafından yaratıldı. O zamandan bu yana yazılım, yalnızca raster grafik düzenlemede değil, bir bütün olarak dijital sanatta endüstri standardı haline geldi.

Web Sitesi: adobe.com

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