WebCatalog
Snapfish

Snapfish

snapfish.com

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Snapfish çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Snapfish dijital fotoğraf baskı hizmeti, resim basmanıza, fotoğraf kanvas baskıları oluşturmanıza, fotoğraf kitaplarını, kupaları, tebrik kartlarını, davetiyeleri ve daha fazlasını özelleştirmenize yardımcı olur.

Web Sitesi: snapfish.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Snapfish ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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