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Blurb

Blurb

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Web Sitesi: blurb.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog Desktop üzerinde Blurb çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Blurb ile profesyonel kalitede fotoğraf kitapları, dergiler, ticari kitaplar ve e-kitaplar oluşturun, yazdırın ve satın! Çeşitli ücretsiz araçlar arasından seçim yapın veya Adobe InDesign veya Adobe Lightroom'u kullanın.

Web Sitesi: blurb.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Blurb ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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