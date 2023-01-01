WebCatalog
Noteflight

Noteflight

noteflight.com

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Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

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Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Noteflight, doğrudan web tarayıcınızda profesyonel kalitede müzik notaları oluşturmanıza, görüntülemenize, yazdırmanıza ve duymanıza olanak tanıyan çevrimiçi bir müzik yazma uygulamasıdır.

Web Sitesi: noteflight.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, Noteflight ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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