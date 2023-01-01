WebCatalog
Roll

Roll

roll.ai

Web Uygulamasını Kullan

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Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde Roll çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Klavye kısayollarıyla hızlı erişim için web uygulamalarını menü çubuğuna (tepsi) ekleyin.

Uygulamayı varsayılan e-posta istemcisi olarak ayarlayın, pencereleri düzenleyin, bildirimleri kontrol edin ve daha fazlasını yapın!

Masanızda olmadığınızda uygulamaları kilitlemek için şifre veya Touch ID'yi kullanın.

Reklamları engeller, takipçilerin kişisel verilerinize erişmesini engeller ve web sitelerini hızlandırır.

Yalnızca telefonunuzla her yerden profesyonel, stüdyo kalitesinde videolar oluşturun. Güçlü yapay zeka platformumuz, profesyonel bir prodüksiyon stüdyosunun maliyetinin çok altında bir maliyetle profesyonel kalitede uzaktan görüntülü aramalar yapmanıza, özel efektler eklemenize ve dakikalar içinde düzenleme yapıp yayınlamanıza olanak tanır.

Web Sitesi: roll.ai

Yasal Uyarı: WebCatalog, Roll ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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