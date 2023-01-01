Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde odrive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP ve daha fazlasındaki dosyalarınızı senkronize edebilmeniz, paylaşabilmeniz, yedekleyebilmeniz ve şifreleyebilmeniz için tüm depolama alanına birleşik erişim

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