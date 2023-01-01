WebCatalog
odrive

odrive

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Web Uygulamasını Kullan

Web Sitesi: odrive.com

Mac, Windows, Linux için WebCatalog üzerinde odrive çin masaüstü uygulaması ile deneyiminizi geliştirin.

Birçok geliştirme ile uygulamaları dikkat dağıtmayan pencerelerde çalıştırın.

Tarayıcı değiştirmeden birden fazla hesabı ve uygulamayı kolayca yönetin ve bunlar arasında geçiş yapın.

Amazon Drive, Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, S3, WebDAV, FTP ve daha fazlasındaki dosyalarınızı senkronize edebilmeniz, paylaşabilmeniz, yedekleyebilmeniz ve şifreleyebilmeniz için tüm depolama alanına birleşik erişim

Web Sitesi: odrive.com

Yasal Uyarı: WebCatalog, odrive ile bağlı, ilişkili, yetkili, onaylanmış veya herhangi bir şekilde resmî olarak bağlantılı değildir. Tüm ürün isimleri, logoları ve markaları ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

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